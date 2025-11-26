TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
11:06 Rimini FC, anche Di Matteo-Ferro se ne vanno: "Sconcertati da quanto accaduto" 10:10 Rimini F.C., le quote restano sotto sequestro: decisione rinviata dal Tribunale di Milano 08:46 Affitti irregolari a Rimini, scoperti 400mila euro non dichiarati 07:12 E oggi tocca a Inter e Atalanta
  1. Home
  2. News
  3. Cultura

Super Mario è Illumination ancora Nintendo su Netflix

Si chiamerà SUPER MARIO GALAXY il nuovo lungometraggio nippo-americano del 2026 per il 40° ispirato al famoso videogioco “BROS” anni 80

26 nov 2025

Nuova primavera per il mitico SUPER MARIO nato in Giappone, ispirato al personaggio italoamericano caricaturale e 'buono' torna con Luigi oltre allo storico nemico Bowser aiutato dal figlio Jr. e dalla pittura... magica. La storia (a trame intrecciate) è tratta dai due videogiochi GALAXY (c'era ancora la Wii!) primi 2000. Pianetini e galassie a gravità variabile sono i mondi esplorati dai protagonisti, soprattutto attraverso le imprese di ROSALINDA, la Guardiana delle Stelle: nuovi eroi normali ed eroine (Peach) SUPER stellari e “megagalattiche” rigorosamente al femminile.




Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: Cultura