GAMES E ANIMAZIONE Super Mario è Illumination ancora Nintendo su Netflix Si chiamerà SUPER MARIO GALAXY il nuovo lungometraggio nippo-americano del 2026 per il 40° ispirato al famoso videogioco “BROS” anni 80

Nuova primavera per il mitico SUPER MARIO nato in Giappone, ispirato al personaggio italoamericano caricaturale e 'buono' torna con Luigi oltre allo storico nemico Bowser aiutato dal figlio Jr. e dalla pittura... magica. La storia (a trame intrecciate) è tratta dai due videogiochi GALAXY (c'era ancora la Wii!) primi 2000. Pianetini e galassie a gravità variabile sono i mondi esplorati dai protagonisti, soprattutto attraverso le imprese di ROSALINDA, la Guardiana delle Stelle: nuovi eroi normali ed eroine (Peach) SUPER stellari e “megagalattiche” rigorosamente al femminile.

