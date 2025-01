VIDEOGIOCHI Super Mario in Kart-Nintendo su Switch deluxe Si chiama SWITCH 2 la innovativa consolle della giapponese Nintendo per videogiochi 'smart'

'switchare' per collegare e far comunicare più dispositivi agganciando l'impossibile (versione 2) al mondo dei giochi su un apparecchio facile e intelligente come uno smartphone: tra switch e smart ci sono le dita che nei millenni ci hanno reso abili alla vita ed ora alla realtà virtuale, aggiornandola... per allegria. Tra tv, PlayStation e Xbox, ma con uno schermo portatile il console, te la porti via. I videogiochi in forma fisica su cartuccia gireranno come gli altri anche senza la mitica telecamerina a infrarossi del controller 1 (Joy-Con). Indiscrezione: sembrerebbe tornare l'iconico Super Mario su uno smagliante Mario Kart, deluxe...

