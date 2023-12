Supereroi al Concordia accolgono il pubblico di "Aquaman – Il Regno perduto"

Supereroi al cinema Concordia per accogliere il pubblico della pellicola “Aquaman – Il Regno perduto”, prima della visione. Un evento a sorpresa su iniziativa degli Istituti Culturali con la collaborazione dell'Associazione San Marino Comics. Occasione per sorprendere, ma anche per fare foto e selfie con i protagonisti del film e gli altri personaggi della “DC Comics”, casa di produzione del Re di Atlantide e di tanti personaggi iconici dei fumetti. Entusiasta il Presidente di San Marino Comics Paolo Gualdi: “la collaborazione con una istituzione importante come gli Istituti Culturali – ha detto – è segno di grande apertura verso la nona arte, il mondo del fumetto”. E lancia uno degli eventi pop più amati: il prossimo San Marino Comics Festival, si terrà dal 23 al 25 agosto.

