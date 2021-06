Svelata una lettera cifrata di Federico da Montefeltro a 600 anni dalla sua nascita

Nel 600° anniversario dalla sua nascita è stata decrittata una lettera cifrata scritta da Federico da Montefeltro conservata nell'archivio di Stato di San Marino. A riuscire nell'impresa Ivan Parisi, ricercatore italiano a Valencia che è venuto a capo di un codice che utilizzava 28 simboli, tra cui molti senza significato inseriti nel testo solo per rendere più difficile la decrittazione a terzi. “Io ve aviso che el micer porta con sé letere, acordo, trame”: questo l’incipit della lettera con cui Federico scrive in segreto ai Capitani Reggenti annunciando l’invio di un suo uomo per informarli sulle trattative in corso per giungere alla pace tra Federico, conte di Montefeltro e di Urbino, e Sigismondo Pandolfo Malatesta, signore di Rimini.

Tante le iniziative messe in cantiere per celebrare i 600 anni dalla nascita di Federico da Montefeltro, in particolare due grandi mostre e due convegni internazionali.

