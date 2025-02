Sweet Mutonia clementina

“Nessuno tocchi Mutonia” - dicono a Santarcangelo nel sostenere il collettivo Waste Company. In realtà l'appoggi di regione e comune cozza con il TAR e gli interessi dei privati in contenzioso, ma!?: “Le cose Mutoid, mutano...” I performer e la comunità artistica sanno cambiare senza mai rinunciare alla creatività gentile che salva, e poi, nulla è permanente e tutto è itinerante: possono sempre smontare ogni cosa e andare, liberi di creare, riusare, autocostruire, altrove... MUTONIA è fuori dagli schemi e non dipende certo da una cava dismessa o da un campo arato vicino, o magari dal casino di installazioni, fuochi e mostri meccanici di latta, che fumano e sputano fuoco a destra e a manca, e basta. La casa mobile si può spostare, o no? Il campo creativo può “andare oltre” (come dicono in dialetto) magari in un'altra area comunale, ci si può pensare e provare...