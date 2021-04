TEATRO ONLINE RSM "TaD" continua con Bradipo show BRADIPOTEATAR torna in scena al Teatro Titano per la rassegna di spettacoli a distanza su zoom attraverso i social la pièce "AZIONE" tra improvvisazione e scuola di recitazione

TAD &TAD, televisione e teatro a distanza solo per vicinanza... sul palco di casa nostra la cultura continua... BRADIPOTEATAR con Di Capua -Tamagnini direttamente dal Monte ci sono Anna, Aurora ed Enea, in “AZIONE” sul web per il mondo. Collegamento streaming che si potrà rivedere sui social della Segreteria Cultura nei prossimi giorni come i precedenti due eventi teatrali e musicali. Intanto la Compagnia BRADIPO in forma eclettica affronta il mezzo espressivo multimediale tra palco e grande schermo di scena compare il pubblico (di faccia e di schiena) senza fare una piega in modo leggero, 'ironicomico'... roba da link e attori matti, una performance coi baffi!

fz

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: