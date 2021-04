TaD: Elisa Manzaroli porta in scena “Io, Lei e le altre!”

Per il ciclo TaD, Teatro a Distanza, sul palco del Titano ci sarà Elisa Manzaroli. Domani, martedì 13, alle ore 19:00 Elisa, porterà in scena “Io, Lei e le altre!” : monologo esilarante in cui tre donne, tre caratteri diversi si raccontano e raccontano di come sono cambiate le loro abitudini in questo periodo fatto di cambiamenti. Prima e ora per la “Signora non lo so”; nostalgia per “la sotto PR” che toccando il suo vestito nel ricordo di una libertà che ieri era scontata vive la chiusura immersa nel suo delirio; infine “Lalà” che nonostante tutto ha trovato il suo equilibrio e anzi, si è rimessa addirittura in forma, lei che vede sempre il bicchiere mezzo pieno…e se si rompe? Nessun problema, ne ha una scorta.

Assistere allo spettacolo, in diretta dal palcoscenico del Teatro Titano sarà semplicissimo: occorrerà attivare su pc o mobile, la piattaforma Zoom ed accedere cliccando sul link

https://us02web.zoom.us/j/84769320330?pwd=UXU0V2RPL1VBZTVGMGYrZWpiRzF4UT09 (ID riunione: 847 6932 0330 Passcode: 745799)



Attivando la telecamera potrete essere in scena con i protagonisti: i volti di chi si collegherà saranno proiettati in un grande puzzle sullo sfondo per permettere agli spettatori di “essere nuovamente presenti” in Teatro.