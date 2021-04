TEATRO ONLINE RSM "TaD" in bolla scacco al lockdown “Teatro a Distanza” continua dal Titano stasera ELISA MANZAROLI con “Io, lei e le altre!” su piattaforma zoom attraverso il link sui social di Segreteria Cultura, RTV e Il Castello del Circo

È una bolla sempre più grande pronta a scoppiare con la riapertura degli spazi di spettacolo. “TaD” nel progetto di Fabrizio Raggi con il Castello del Circo è l'avanguardia culturale del movimento per la liberazione creativa di cinema e teatro vero antidoto antipandemico odierno. Elisa Manzaroli in scena con la sua trilogia di personaggi sarcastici, 3 donne raccontano il cambiamento... dentro casa che poi è sempre più il piccolo mondo di oggi ma non di domani! no. Come nascono i personaggi di Elisa? Come si muovono dentro la realtà 'aumentata'... del lockdown permanente senza soluzione di continuità. Nel mosaico scenico sul fondo palco dal puzzle il pubblico guarda e partecipa a distanza: la Manzaroli ha gli occhi (lunghi...) addosso per tutto lo spettacolo, e non se ne fa certo un problema, anzi.

Link zoom per partecipare: https://us02web.zoom.us/j/84769320330?pwd=UXU0V2RPL1VBZTVGMGYrZWpiRzF4UT09 (ID riunione: 847 6932 0330 Passcode: 745799)



Intervista con ELISA MANZAROLI Attrice comica

