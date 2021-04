TEATRO ONLINE RSM "TaD" spettacolo a distanza in bici Patrizia Bollini oggi al Titano per la rassegna "Teatro a Distanza: usciamo dalla Bolla!" online su zoom con il monologo "FINISCE PER A..." storia di ALFONSINA STRADA la prima ciclista al Giro d'Italia del 1924

“TaD” (Teatro a Distanza) è un link condiviso sui social da San Marino Rtv, San Marino Teatro e Cinema attraverso la Segreteria Cultura, una serata sammarinese d'autore con Pat Bollini nei panni della ciclista al Giro del 1924, ALFONSINA MORINI maritata STRADA. Scrittura scenica di Eugenio Sideri adattata alla fiscità e alle doti affabulatorie dell'attrice protagonista sempre sul palco in bicicletta per l'intero spettacolo pedala, soffre e suda (e recita), in tappe durissime tra aneddoti e dolorose storie famigliari. Una via crucis al femmnile nel dialogo continuo con Gesù, un calvario tra scherno e urla della folla, per la prima donna che è arrivata in fondo alla storica corsa redimendosi davanti a tutti come fece la coetanea più famosa, ONDINA VALLA, campionessa olimpica d'atletica leggera a Berlino nel 1936.

fz

Intervista con Patrizia Bollini Attrice

