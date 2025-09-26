TV LIVE ·
Tagliavini a PerAspera: "è tutto" in Artemis Danza

Al Padiglione ESPRIT NOUVEAU di Bologna nell'ambito di PerAspera Festival THAT'S ALL di Davide Tagliavini prodotto dalla Compagnia ARTEMIS DANZA

di Francesco Zingrillo
26 set 2025

(“That's all”) TUTTO QUI o forse meglio È TUTTO, il titolo, in una dichiarazione di semplicità di un artista, Tagliavini, in una performance da atleta in pantaloncini ginnici anni 70. Variopinto e a torso nudo gioca la sua partita solitaria, in campo, davanti al pubblico sugli spalti. Piroette a giravolta mutevoli e avvitamenti sincroni quasi disarmanti perché in musica: una nenia sincopata che inebria ma fatta per DAVIDE. Un ironico carosello del performer danzante che ha trasformato la scena in un rig all'americana. Ma il tempo è lungo - secondo l'autore che rievoca Beckett (Aspettando Godot) - basta “per colare a picco...”, sottoscrive il ballerino. UN ALTROVE: un atto di autodeterminazione.




