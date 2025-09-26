SPETTACOLI REGIONE Tagliavini a PerAspera: "è tutto" in Artemis Danza Al Padiglione ESPRIT NOUVEAU di Bologna nell'ambito di PerAspera Festival THAT'S ALL di Davide Tagliavini prodotto dalla Compagnia ARTEMIS DANZA

(“That's all”) TUTTO QUI o forse meglio È TUTTO, il titolo, in una dichiarazione di semplicità di un artista, Tagliavini, in una performance da atleta in pantaloncini ginnici anni 70. Variopinto e a torso nudo gioca la sua partita solitaria, in campo, davanti al pubblico sugli spalti. Piroette a giravolta mutevoli e avvitamenti sincroni quasi disarmanti perché in musica: una nenia sincopata che inebria ma fatta per DAVIDE. Un ironico carosello del performer danzante che ha trasformato la scena in un rig all'americana. Ma il tempo è lungo - secondo l'autore che rievoca Beckett (Aspettando Godot) - basta “per colare a picco...”, sottoscrive il ballerino. UN ALTROVE: un atto di autodeterminazione.

