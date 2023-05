Taglio del nastro al Padiglione San Marino alla Biennale di Venezia

Inaugura questo pomeriggio alle 17.00 il Padiglione della Repubblica di San Marino alla 18^ Mostra Internazionale di Architettura - La Biennale di Venezia. “Ospite Ospitante” è la proposta sammarinese che trova la sua sede alla Fucina del Futuro, Calle e Campo San Lorenzo. Si tratta di un vero e proprio laboratorio di co-progettazione su tematiche legate all'ospitalità, parte di un progetto di ricerca internazionale e pluriennale, fondato su luoghi e bisogni reali. Il Padiglione sarà visitabile dal 20 maggio al 26 novembre 2023. All'inaugurazione il Segretario di Stato per la Cultura Andrea Belluzzi che, oltre a “tagliare il nastro” dell’esposizione, coglierà l’occasione per incontrare personalità di spicco del mondo dell’arte, autorità, diplomatici e imprenditori. Nella sua storia San Marino è sempre stata una terra ospitale - ricorda Belluzzi - e il tema scelto da San Marino per questa Biennale è proprio l'ospitalità.