Taglio del nastro per Borgo diVino In Tour

Il meglio dell'enogastronomia del territorio e dello stivale e 32 cantine e oltre 100 etichette da degustare, dal Consorzio vini, alle realtà produttive di diverse regioni italiane. Per la prima volta Borgo DiVino in Tour, sceglie San Marino quale tappa eccezionale della rassegna itinerante (la quarta di 22 appuntamenti, di cui due in località estere) che mira a raccontare la storia dei borghi più belli attraverso anche la qualità dei prodotti di qualità, facendo sposare gusto e bellezza. L'assaggio, ma anche l'ascolto delle storie dei produttori come forma di conoscenza allargata di un territorio. Collaborazione fruttuosa quella instaurata con l'Associazione “I Borghi più Belli d'Italia”, di cui San Marino è membro, quale Borgo Ospite internazionale. Un fine settimana tra vino cibo e musica. Accanto alla proposta enologica di qualità, accanto ai migliori vini territoriali e nazionali, infatti, anche food-truck e aree gastronomiche con piatti tipici, a farla da padrona la piadina “Terra di San Marino”. Spazio anche alla musica alla Cava con i dj set di Soud Selection By AB90 (sabato dalle 18.00 alle 23.00), domenica insieme a Yuma e Ziba (dalle 17.00).

Evento promosso da “I Borghi più belli d'Italia”, si diceva, e organizzato da Valica, azienda leader nel marketing tecnologico con un focus specifico su turismo ed enogastronomia. Il patrocinio della Segreteria al Turismo pone l'accento sul valore di eventi di questa natura in chiave di promozione turistica, strettamente legata alla promozione del territorio e delle sue eccellenze, mettendo in risalto anche la forte sinergia con la Segreteria al Territorio e proprio il Segretario, Matteo Ciacci parla infatti, di “un lavoro congiunto nella valorizzazione del patrimonio paesaggistico e dei prodotti tipici sammarinesi nell'importanza di continuare ad investire sulla qualità per renderli protagonisti di un'offerta turistica autentica”. Valore dell'enogastronomia, “come motore di attrattività turistica – dice il Segretario Federico Pedini Amati – ma anche come elemento identitario profondo, capace di raccontare chi siamo con un calice, un piatto, un sorriso”.