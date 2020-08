TURISMO Taglio del nastro per il San Marino Comics Si è aperta ufficialmente ieri sera la settima edizione del festival del fumetto e dei cosplay. Presenti il Segretario di Stato al Turismo, Federico Pedini Amati e il Segretario di Stato alla Sanità Roberto Ciavatta

Taglio del nastro per la settima edizione del San Marino Comics. Presenti ieri sera alla cerimonia oltre a staff e organizzatori i Segretari di Stato al Turismo e alla Sanità, Federico Pedini Amati e Roberto Ciavatta. Entrambi hanno rimarcato l'importanza di quest'evento che conclude un mese di agosto ricco di appuntamenti in Repubblica sempre in sicurezza.

Nella serata di inaugurazione poi lo spettacolo di danza in cosplay della ballerina Eleonora Burzio e a seguire una rievocazione storica con il combattimento di scherma scenica degli stunt performers della Rosa D'Acciaio. La serata poi si è conclusa con il concerto tributo alle più belle sigle Disney, spettacolo prodotto da Lucca Comics & Games.





