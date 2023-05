Taglio del nastro per San Marino Lincoln Days: in esposizione le lettere del Presidente Usa e della Reggenza Documenti in mostra fino al 21 maggio. Esposizione curata dalla Fratellanza San Marino - America

“Benché il vostro dominio sia piccolo, nondimeno il vostro Stato è uno dei più onorati in tutta la storia”: celebri le parole che Abramo Lincoln dedicò al Titano nel 1861 in risposta alla lettera di concessione della cittadinanza onoraria conferita al presidente americano dai Capitani Reggenti Gaetano Belluzzi e Costanzo Damiani.

“Great and good friends” (Grandi e buoni amici) scrisse il Presidente statunitense in apertura della sua lettera. Oggi le copie di quei documenti tornano in esposizione a Palazzo Pubblico, in occasione dei San Marino Lincoln Days. Evento curato dalla Fratellanza San Marino – America, con il patrocinio di diverse Segreterie di Stato e di istituzioni sia sammarinesi che statunitensi. Molteplici le emissioni filateliche e numismatiche dedicate all'avvenimento.

In esposizione anche la bandiera americana sventolata sulla tomba di Lincoln. I documenti saranno in mostra fino a domenica 21 maggio. La seconda edizione dei San Marino Lincoln Days coincide anche con un periodo di rinnovo delle cariche per il direttivo della Fratellanza.

Nel servizio l'intervista a Roberto Moretti - Presidente Fratellanza San Marino - America

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: