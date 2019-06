Tanti auguri Pippo!

Gli auguri di San Marino RTV attraverso le parole del Dg Carlo Romeo

"Il mio programma del cuore è Novecento, riuscimmo a coniugare cultura e spettacolo. Era inizialmente un esperimento nel pomeriggio di Rai3 ed è diventata una grande trasmissione. Tutti i più grandi venivano ospiti spontaneamente". Lo ha detto Pippo Baudo, che oggi compie 83 anni, nel presentare la serata evento a lui dedicata: Buon compleanno... Pippo. 83 anni di vita per questo siciliano, all'anagrafe Giuseppe Raimondo Vittorio Baudo e 60 anni di carriera per uno dei mostri sacri della Tv italiana: presentatore di punta della Rai, con qualche salto in Mediaset e collaboratore della San Marino Rtv, con il programma "Una serata sul Titano": un talk-show che, attraverso il materiale di repertorio delle Teche Rai e la partecipazione di personaggi famosi del mondo dello spettacolo e della cultura, racconta storie e personaggi.

A Pippo Baudo l'augurio di tutta l'Emittente di Stato Sammarinese: "Buon compleanno Pippo" attraverso le parole del Dg Carlo Romeo

In occasione del compleanno del presentatore San Marino RTV ripropone la puntata di "Una serata sul Titano" con ospite l'Oscar alla carriera Lina Wertmüller (clicca per vederlo)