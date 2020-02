Tanti piccoli silenzi di Gassmann-De Giovanni

Nel servizio intervista con MAURIZIO DE GIOVANNI, Giallista e Autore teatrale

“Insomma la vita” - dice Gassmann - che torna alla regia dopo un incontro napoletano con lo scrittore MAURIZIO DE GIOVANNI (autore del commissario Ricciardi e I bastardi di Pizzofalcone) per un testo basato su una casa e una storia famigliare come tante, le nostre. “IL SILENZIO GRANDE” (fatto di piccoli silenzi striscianti che sommati creano una voragine) è anche uno spazio ironico della quotidianità dei protagonisti (recitano tra gli altri Stefania Rocca e Massimiliano Gallo) sullo sfondo, Napoli. “Il buoi della parola” in casa -secondo l'autore- lentamente la distrugge... Le persone distaccate si allontanano fino a separare le loro vite, sparendo... all'amore dell'altro. Una sorta di 'ghosting partenopeo' (i nuovi fantasmi) che nemmeno DE FILIPPO poteva immaginare. Epoca figlia di un tempo, che comincia nel reale a non esserci più...

fz

Intervista con MAURIZIO DE GIOVANNI, Giallista e Autore teatrale