BALLO ACROBATICA BOLOGNA Tap in fabbrica: danza urbana “TAP FACTORY” l'appuntamento di Capodanno all'Arena del Sole di Bologna il teatro acrobatica d'origine francese con la TAP DANCE prodotta in Inghilterra e Stati Uniti

Spettacolo ideato per una performance in un opificio industriale dismesso, è un mix di danza, percussioni e ginnastica acrobatica in un crescendo al cardiopalmo... per oltre 1 ora e ½ in 2 tempi, artisti-acrobati-musicisti tra hip hop e street dance, esaltano ritmi e corpi in una vibrazione esplosiva che dà i brividi fino a trasmettersi agli spettatori in platea. Operai del sincopato lavorano sui timpani e la batteria intesi come teoria “proletaria” di performer con il movimento dentro, usano mani e piedi, in una catena di montaggio ritmata che diventa danza urbana. Coreografie da commedia leggera ispirata al cinema muto per l'accompagnamento musicale dal vero. Scarpe da tip tap, barili e bidoni, secchi, tubi innocenti, fischi, fiati e tromboni distorti (urlati) fanno di questi uomini, la TRIBÙ della TAP FACTORY bolognese, dei botti di capodanno.

