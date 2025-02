INSTALLAZIONI Tappeto verde in pieno souk Un'opera sociale dalla Biennale d'Arte Pubblica di Abu Dhabi il “carpet” di erba artificiale nel suk di Christopher Josua Benton: “Dove giace il mio tappeto lì è la tua casa” storie di commercianti della capitale

THY HOME traduce l'idea di storia, intrecciata nelle stagioni diverse e lontane, in ogni tappeto fatto a mano, e racconta i viaggi dei mercanti sin dalla notte dei tempi: chi arriva e si ferma nel suk per commerciare portando la sua vita ad Abu Dhabi dall'Afghanistan, Pakistan, dalla Persia o dall'India. Benton nella sua installazione d'erba sintetica e artificiale, che sembra vera, tra le case, vuole riprodurre l'arte e il viaggio dei tessitori di tappeti; delle loro mani sapienti e degli amori che si portano dentro fin qui, lontani per anni o per sempre. 66 metri x 42 come un campo colorato che si muove dentro l'abitato a sfondo sociale (connessione di comunità): salotto e convivio del MJILIS arabo islamico, in Medio Oriente nel Sud Ovest asiatico affacciato sul mare del Golfo Persico.

