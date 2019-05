Tarantino " no spoiler! ": la febbre di Hollywood sulla Croisette

Tarantino a Cannes

“ONCE UPON A TIME IN HOLLYWOOD” è già nel titolo (c'era una volta una certa america) un omaggio al cinema popolare italiano di Sergio Leone! Ma Quentin vuole che non si sveli alcunché chiedendo agli invitati e direttamente ai giornalisti: “please no spoiler” chiede addirittura un'area SPOILER FREE sulla Croisette; lasciate la “suspense” agli spettatori in sala a settembre. Febbre TARANTINO tutta francese, dunque, per un film che racconta in modo ironico e crudo la perdita della verginità del regista (siamo a fine anni Sessanta quando irrompe la “big generation” della nuova Hollywood) al tempo della strage di Charles Menson in cui mori a 26 anni, Sharon Tate, la moglie di Polansky. Cast incredibile con tanti camei hollywoodiani: DiCaprio, Brad Pitt, Margot Robbie. Si pronostica già la seconda PALMA 'aurea' dopo PULP FICTION (1994) il genio italo-americano potrebbe vincere strizzando l'occhio ancora una volta a Cinecittà.

fz