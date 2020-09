COMMEMORAZIONE RSM CITTÀ Targa in Cava: in memoria del "Professore" Inaugurata in mattinata la lapide commemorativa dedicata a Giuseppe Rossi in Cava del Balestrieri

Cerimonia ufficiale alla presenza della Reggenza accompagnati dal Segretario per gli Affari Istituzionali e i Rapporti con le Giunte di Castello Elena Tonnini anche le autorità civili e militari insieme a famigliari e amici. L'iscrizione in pietra di San Marino nel cuore del Sito UNESCO a ricordo del "PROFESSORE" dedica l'intera scala all'uomo di cultura raffinato dantista. L'evento ufficiale dopo l'accoglienza di una Istanza d'Arengo proposta dai cittadini nel settembre 2019. Docente al liceo e figura di riferimento per molti giovani sammarinesi è stato fondatore della Federazione Balestrieri rinnovandone statuti e regolamenti nel rispetto della antica tradizione. La Cava stessa nata dalla pietraia sotto Palazzo poi utilizzata per il palio è frutto di una intuizione conseguente agli studi storici dell'insegnate di lettere. Ricordi e testimonianze sulla figura dell'amato cittadino sono venute dagli stessi promotori dell'iniziativa istituzionale.

Intervista con ELENA TONNINI Segretario di Stato agli Affari Istituzionali

