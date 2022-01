TATE: L'arte spiegata ai bambini

Il Cubismo nasce da un atto di coraggio del giovane Braque che sottopose all'affermato e noto Henri Matisse una mostra tratta da affissioni di giornali scomposti e ritagliati. Il vecchio artista li definì “assurdi in piccoli cubi”: da lì la parola CUBISMO. Dall'amicizia creativa con Picasso prese impulso con le dovute diversità un'arte che sorprendeva lo spettatore. Ispirata al volo dei fratelli Wright (1903) alle pitture preistoriche e indigene d'oriente. Un unico punto di vista da più lati contemporaneamente: questa la missione tecnica e l'ispirazione poetica. Fino alla Prima Guerra mondiale si sviluppano vari tipi di Cubismo, ANALITICO e SINTETICO, che scompongono e combinano dettagli come in un puzzle intuitivo. Altri artisti come i coniugi Delaunay svilupparono l'ORFISMO (da Apollinaire al Futurismo dopo il 1909) almeno fino a che il conflitto non divise anche gli stessi fondatori Braque e Picasso. Comunque sia i due crearono una rivoluzione storica che sviluppò il SURREALISMO tra Francia e Spagna portando il CUBISMO fino a giorni nostri nell'era dei media.

