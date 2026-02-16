TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
17:07 Colpo nel caveau BSM: "cassette di sicurezza violate", la banca invia raccomandate agli intestatari 13:13 Taxi Driver L (il 50esimo) 13:11 Nazionale, Cevoli: "Il girone di Nations League è difficile ma stimolante" 12:26 Rafael Mini fuori dallo slalom speciale di Bormio 12:06 Italia in Board of Peace, domani riferisce il ministro Tajani 11:59 Allarme della Polizia Civile su settore del beverage e commercio online 11:44 Perugia rimontato dal Carpi e fischiato al Curi (1-1)
  1. Home
  2. News
  3. Cultura

Taxi Driver L (il 50esimo)

TAXI DRIVER di Scorsese-De Niro-Paul Schrader compie 50 anni e 10 anni fa fu restaurato e riproposto da Nexo Studios e Mymovies

di Francesco Zingrillo
16 feb 2026

Un capolavoro registico di scrittura e recitazione intramontabili: Scorsese a dirigere, Schreder per la sceneggiatura memorabile, e l'interpretazione della coppia De Niro-Jodie Foster giovanissimi. La eco della guerra sporca in Vietnam aleggia sulla città malata newjorkese: scissa, smarrita e moralmente riprovevole, da far schifo, secondo il protagonista tassista.

TAXI DRIVER è la rappresentazione tragica e psicotica della solitudine sociologica: in fondo ogni figura è frutto dell'emarginazione sociale di potere: una discesa agli inferi. Travis sono io! arriva a dire lo spettatore nel finale cruento: la metafora esistenziale e autobiografica usata da Schroder è la catarsi collettiva del pubblico da mezzo secolo, ormai.




Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: Cultura