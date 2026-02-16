STORIA DEL CINEMA

Taxi Driver L (il 50esimo)

TAXI DRIVER di Scorsese-De Niro-Paul Schrader compie 50 anni e 10 anni fa fu restaurato e riproposto da Nexo Studios e Mymovies

Un capolavoro registico di scrittura e recitazione intramontabili: Scorsese a dirigere, Schreder per la sceneggiatura memorabile, e l'interpretazione della coppia De Niro-Jodie Foster giovanissimi. La eco della guerra sporca in Vietnam aleggia sulla città malata newjorkese: scissa, smarrita e moralmente riprovevole, da far schifo, secondo il protagonista tassista.

TAXI DRIVER è la rappresentazione tragica e psicotica della solitudine sociologica: in fondo ogni figura è frutto dell'emarginazione sociale di potere: una discesa agli inferi. Travis sono io! arriva a dire lo spettatore nel finale cruento: la metafora esistenziale e autobiografica usata da Schroder è la catarsi collettiva del pubblico da mezzo secolo, ormai.

