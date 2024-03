SPETTACOLI EMILIA Teatranti di Kiev in tournée per la libertà Circus-Theatre “Elysium” ucraina in cartellone al Comunale di Ferrara con ALICE in WORDERLAND RELOADERD replica domani 7 marzo al Duse di Bologna

La compagnia di giro ucraina è ininterrottamente fuori dal paese dal 2022. In tutto il mondo enti e teatri hanno moltiplicato le scritture per sostenere l'arte che non molla mai, immagine di un mondo teatrale, che non soccombe nonostante le bombe... Uno show iconico che è una battaglia artistica per la libertà. Tratto da ALICE di Carrol sposa la contaminazione romantica con la storia amorosa tra la giovane e il Principe Azzurro. Narrazione onirica e surreale in scenografie digitali, costumi sgargianti e balletti acrobatici. Coreografie dirette dai Sakharov nel solco della migliore tradizione famigliare circense europea. Quadri danzanti frammisti a numeri del circo in musica e giochi di luce che invocano la fantasia cioè la libertà creativa di un popolo vero che soffre.

