SPETTACOLI EMILIA Teatrino Giullare: "Happy days" pandemici Nel tempo lungo del covid lo spettacolo 'costruito' durante il lockdown dal Teatrino Giullare in DIARIO DEI GIORNI FELICI al Comunale Laura Betti di Casalecchio di Reno

Performance dapprima immaginata durante la pandemia poi minuziosamente costruita e composta in una produzione da camera infine interpretata da Giulia Dall'Ongaro ed Enrico Deotti, due attori artificiali... (il Teatro Giullare). Allestimenti teatrali miniati e potenti (maschere di cartapesta e personaggi finti che interagiscono con quelli veri in stop motion).Teatranti in laboratorio beckettiano o pinteriano in chiave minimalista e marionettistica. Stasera nel bolognese la versione live della compagnia nata a Sasso Marconi nel 1996. Lo specchio dei “nostri bei giorni felici” sono i giorni divini: una sorta di eloquenza effettiva che ci fa vedere di più, capire di più, e molto amare (un serbatoio di speranza per lo spettatore).

fz

