Teatro a Distanza: stasera il primo appuntamento con Irol & Jack The Trick.

Parte stasera "Usciamo dalla bolla!", il ciclo di Teatro a Distanza progettato da Fabrizio Raggi ed Il Castello del Circo, in collaborazione con gli Istituti Culturali. In otto appuntamenti online, in streaming dal Teatro Titano, si alterneranno prosa, cabaret, circo, musica e teatro ragazzi, con protagonisti sammarinesi d’eccellenza. I volti degli spettatori saranno proiettati in un grande puzzle sulla scena, per farli "entrare" nuovamente a Teatro.

Irol & Jack The Trick, in collaborazione con DJ Kid - One, si esibiranno, alle 19, in diretta dal palcoscenico del Teatro Titano per una serata all’insegna del rap. Sul palco presenteranno i loro brani, con parole e musiche di vita vissuta.



Si potrà assistere al concerto attraverso la piattaforma Zoom, cliccando sul link: https://us02web.zoom.us/j/87305897696?pwd=YnpWaDQyRjBubkY0ZVloa3JybHorQT09 .

