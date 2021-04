TAD Teatro a Distanza: stasera l'ultimo appuntamento con Valentina Monetta

Il “TAD: teatro a distanza" giunge all'ultimo appuntamento, in diretta dal Teatro Titano. Su piattaforma zoom attraverso i social degli Istituti Culturali e della nostra emittente sarà possibile seguire Valentina Monetta in "Nella mia vita", a partire dalle ore 19. Sarà possibile assistere anche in presenza contingentata.

Nello spettacolo la voce di Valentina Monetta e il piano di Simone Migani ripercorreranno insieme le loro collaborazioni e la loro crescita musicale attraverso classici del soul e standard jazz, passando da brani di Ornella Vanoni a Mina fino ai successi delle scorse partecipazioni della cantante all’Eurovision Song Contest e altre sue canzoni.

Link per accedere all'appuntamento: https://us02web.zoom.us/j/84647915852?pwd=dHRXRFN3Zzk2Tk9TTzRBRllkaFNiQT09

ID riunione: 846 4791 5852

Passcode: 737501

