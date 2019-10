Teatro: adulti sul palco tra risate ed emozioni

Al via il corso di teatro per adulti promosso da Bradipoteatar: un'occasione stimolante e divertente - affermano gli organizzatori – per mettersi alla prova su un palcoscenico. Il corso dà infatti l'opportunità di avvicinarsi al teatro come strumento di conoscenza di sé e come percorso di crescita personale e comunitaria, utilizzando le diverse forme di espressività, da quella vocale a quella fisica, con un occhio particolare alle relazioni con gli altri attori e all'interpretazione dei testi. Prevista a fine corso la messa in scena di uno spettacolo con gli allievi protagonisti.