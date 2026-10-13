Teatro-canzone alla Rigillo anche da noi

Dopo la laurea in lingua e traduzione russa cominciano i sui primi anni Venti del 2000 da cantante in giro per l'Italia con DONATELLA RETTORE (canta “la chimica” con ironia). Poi tanta Rai con UN GIORNO DA PECORA oltre a BINARIO 2 sulla Seconda Rete pubblica. Cantante e musicista, punzecchiante polemista sui social con garbo e responsabilità, parla con estrema educazione e libertà su INSTAGRAM e TIKTOK (vedere e ascoltare per credere). Parole e musica (pianoforte e canzoni, copione comico, e regia) restano al centro della visione del mondo di RIGILLO a partire dalla Roma del cuore di BEATRICE. L'arte prevede la capacità e il mestiere della libertà: teatralità (bellezza).







