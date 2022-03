EVENTI REGIONE Teatro: dalla Sicilia con amore All'Arena del Sole di Bologna PESCHERIA GIACALONE E FIGLI di Rosario Lisma un dramma famigliare travestito da commedia alla maniera di Pirandello

Ridere e pensare a teatro: PESCHERIA, è uno spettacolo della tradizione siciliana con venature rock contemporanee - scrive il regista - “un luogo della provincia asfittica”. Amore, parentele, e la ricerca del vero nel concetto di desiderio. Mare, sole e sapori speciali non bastano. Nonostante la bella terra l'ambientazione casalinga ricorda la palude che è il salottino soffocante (e sporco a tratti maleodorante) di una famiglia di pescivendoli, i GIACALONE. Il sud, qui, è sempre uguale a se stesso: cambia di poco, si sistema e si aggiusta, per non mutare mai. Una ragazza che vuole andare via, Alice, è la speranza di un altro destino legata a un medico milanese che rappresenta “la terra promessa” di ognuno.

