SPETTACOLI EMILIA Teatro di figura in marionette umane Familie Flöz in TEATRO DELUSIO uno spettacolo di figura in tournée italiana al Municipale di Piacenza per la rassegna emiliana di Teatro Gioco Vita

Teatro Delusio è teatro di figura non convenzionale che usa maschere umanizzate tanto da confondere il corpo con la marionetta: modalità “anteliguistica” tra forma e contenuto. Familie Flöz è prosa poetica con non poca ironia interpretativa. Un mistero comico e mimico che si rinnova da oltre un ventennio con rappresentazioni in 34 paesi del mondo. 3 attori per 29 personaggi in una pantomima di teatro nel teatro da dietro le quinte al pubblico in platea: trasformismo e acrobazia dell'anima.

