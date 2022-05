Teatro di figura: lo scienziato venuto dal mare

Tra Ravenna e Longiano il “diritto di viaggiare” per cambiare e crescere con il teatro di figura, marionette e burattini “arrivano dal mare” mentre Jessica Leonello porta in Romagna il suo EINSTEIN dal Teatro Laboratorio di Brescia. Il Festival fa festa/ senza perdere la testa/ con il cuore 'oltremare' (a est) chiede a tutti di sognare// che scoppi la pace uccidendoci di baci, i nemici e gli avversari di abbracci. Una interpretazione autoironica del desiderio e della crisi anche personale dell'autrice che sceglie come alter ego lo scienziato tedesco più famoso al mondo: il mitico ALBERT. “LA CRISI PORTA PROGRESSO. CHI SUPERA LA CRISI, SUPER SE STESSO SENZA PERO' ESSER SUPERATO”: Einstein, compagno di viaggio di tutti noi, nel luogo dove l'immaginazione supera la realtà, “a ritrovar le stelle...”.

