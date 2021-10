Teatro di residenza sul corpo tra regioni vicine

Silhoutte femminili in mutande e reggiseno ovvero “3 corpi in biancheria intima” secondo l'autrice e regista Silvia Gribaudi (mentre le performance [tra loro diverse per movenze coreografiche e strutture fisiche “certamente non perfette ma belle”] sono di Francesca Albanese Silvia Baldini e Laura Valli). Immaginario contemporaneo sul nudo e lo sfruttamento dei corpi omologati nei media per contrasto con le evidenze autentiche di 3 individui in quadri fisici e intimi. Uno show per mostrarsi al pubblico in scena, sul palco, nel confronto con la platea-mondo. Persone “senza casa né spazio sfrattate dal proprio io” -dicono le donne- divorano le proprie ombre. MY PLACE ha una sua/propria poetica: smontare la parola... e dare UN POSTO VERO ai corpi. Anche costruire relazioni e benessere serve a disvelare l'umano che è in noi.

