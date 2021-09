Teatro e danza: il 'chiaroscuro' in piazza

ZED Bologna

All'imbrunire tra reale e irreale, in strada, un'opera mista virtuale e dal vero per 5 persone in replica fino a sera ogni 20 minuti cambio di pubblico e di rappresentazione a cura della S DANCE COMPANY per l'ultima tappa emiliana di ZED Bologna III edizione. Performance visiva basata su proiezioni e azioni di danzatori che emergono dallo schermo e dal buio popolando la scena e dando corpo e materia allo spettacolo mediante il chiaroscuro: OMBRALUCE. Spazio e tempo dilatati (alterati) nella sensazione del pubblico seduto in piazzetta trasformano i 20 minuti dell'opera nel dilemma finito-infinito (la percezione del dubbio) dal vero.

