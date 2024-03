EMILIA ROMAGNA EVENTI Teatro horror tratto da Ligotti NOTTUARI per la regia di Fabio Condemi tratto dalla letteratura horror statunitense di Thomas Ligotti in cartellone all'Arena del Sole di Bologna

LIGOTTI/CONDEMI narrativa e teatro “Wired”, cablati e collegati tra loro, in rete, oggi, all'esistenza recondita (la caducità del vivere). NOTTUARIO e TEATRO GROTTESCO (l'ossessione per la figura di Medusa) nel rapporto morboso tra bellezza e orrore (il dualismo storico che continua...). Uno scrittore, una bambina e un dottore: tre personaggi in cerca del cuore dell'orrore. Il gotico e il fantastico si fondono nelle scene 'ospedaliere' da incubo allucinatorio: Fantasmi e demoni ipnotici. Un diario dove registrare le variazioni notturne nelle pieghe del giorno. Comanda la scrittura che si fa ventriloquio come slittamenti negli spazi del reale: WIRED, appunto.

