Teatro Nuovo Dogana: “Le Stories di Lara" contro il cyberbullismo

Il nuovo spettacolo teatrale voluto da Soroptimist San Marino per gli studenti delle scuole medie

20 nov 2025

Le Stories di Lara… cyberbullismo al femminile – ovvero come i social possono sconvolgere una famiglia” è Il nuovo spettacolo teatrale voluto da Soroptimist San Marino per gli studenti delle Scuole Medie, erano oltre 400 questa mattina la Teatro Nuovo di Dogana.  

"Questo spettacolo è proprio incentrato su quelle che sono le dinamiche tra due ragazze, praticamente coetanee, con diversi background personali, la loro istruzione è diversa e lo vediamo nella storia - spiega Chiara Colombo, direttrice artistica Compagnia del Novecento - Vediamo come per la popolarità, la voglia di apparire, il bisogno di sentirsi importanti agli occhi degli altri, attraverso i social, come questo possa sconvolgere poi la vita di una famiglia". 

Con il patrocinio di tre Segreterie di Stato, Sanità e Sicurezza Sociale, Istruzione e Cultura, Giustizia – e dell’Authority alle Pari Opportunità, lo spettacolo affronta con delicatezza e profondità le dinamiche psicologiche ed emotive che coinvolgono genitori e figli quando si trovano a vivere o subire fenomeni di bullismo online. Attraverso la storia di Lara, il pubblico viene guidato a riflettere sull’importanza di non sottovalutare segnali, comportamenti e atteggiamenti che possono manifestarsi sui social, così come sulle conseguenze della violenza fisica intesa come “soluzione” a conflitti vissuti in rete.

Un elemento centrale dello spettacolo è il percorso di presa di coscienza della protagonista, inizialmente “carnefice”, che arriva a comprendere la gravità delle proprie azioni fino a trasformare la sua esperienza in un impegno concreto dedicato agli altri. «Come Soroptimist crediamo fermamente nella forza dell’educazione, dell’informazione e della prevenzione. Il cyberbullismo è un nemico silenzioso che colpisce i nostri ragazzi proprio nei luoghi dove dovrebbero sentirsi più liberi: la rete e i social – commenta la Presidente Soroptimist Isabella Gumpert -. Con questo spettacolo vogliamo offrire agli studenti e alle famiglie, uno strumento di riflessione, ma anche un invito a parlare, chiedere aiuto, denunciare. Solo rompendo il silenzio possiamo proteggere davvero i nostri giovani e costruire una comunità più consapevole. Il 31 ottobre 2024 è stato ratificato il decreto 164 contro il bulismo e quest'anno, il 22 settembre da parte della Segreteria di Stato per l'Istruzione e Cultura, elaborato un protocollo per tutte le scuole di San Marino, su cosa si debba fare in caso di bullismo. Penso che San Marino sia uno dei primi in Europa a farlo e sono molto orgogliosa perché il Soroptimist International Europa, al quale noi apparteniamo, ci ha dichiarato modello da seguire per questa iniziativa.”

Nel video l'intervista a Chiara Colombo, direttrice artistica Compagnia del Novecento, Isabella Gumpert Presidente Soroptimist RSM. 




