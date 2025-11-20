Teatro Nuovo Dogana: “Le Stories di Lara" contro il cyberbullismo Il nuovo spettacolo teatrale voluto da Soroptimist San Marino per gli studenti delle scuole medie

“Le Stories di Lara… cyberbullismo al femminile – ovvero come i social possono sconvolgere una famiglia” è Il nuovo spettacolo teatrale voluto da Soroptimist San Marino per gli studenti delle Scuole Medie, erano oltre 400 questa mattina la Teatro Nuovo di Dogana.

"Questo spettacolo è proprio incentrato su quelle che sono le dinamiche tra due ragazze, praticamente coetanee, con diversi background personali, la loro istruzione è diversa e lo vediamo nella storia - spiega Chiara Colombo, direttrice artistica Compagnia del Novecento - Vediamo come per la popolarità, la voglia di apparire, il bisogno di sentirsi importanti agli occhi degli altri, attraverso i social, come questo possa sconvolgere poi la vita di una famiglia".



Con il patrocinio di tre Segreterie di Stato, Sanità e Sicurezza Sociale, Istruzione e Cultura, Giustizia – e dell’Authority alle Pari Opportunità, lo spettacolo affronta con delicatezza e profondità le dinamiche psicologiche ed emotive che coinvolgono genitori e figli quando si trovano a vivere o subire fenomeni di bullismo online. Attraverso la storia di Lara, il pubblico viene guidato a riflettere sull’importanza di non sottovalutare segnali, comportamenti e atteggiamenti che possono manifestarsi sui social, così come sulle conseguenze della violenza fisica intesa come “soluzione” a conflitti vissuti in rete.

Un elemento centrale dello spettacolo è il percorso di presa di coscienza della protagonista, inizialmente “carnefice”, che arriva a comprendere la gravità delle proprie azioni fino a trasformare la sua esperienza in un impegno concreto dedicato agli altri. «Come Soroptimist crediamo fermamente nella forza dell’educazione, dell’informazione e della prevenzione. Il cyberbullismo è un nemico silenzioso che colpisce i nostri ragazzi proprio nei luoghi dove dovrebbero sentirsi più liberi: la rete e i social – commenta la Presidente Soroptimist Isabella Gumpert -. Con questo spettacolo vogliamo offrire agli studenti e alle famiglie, uno strumento di riflessione, ma anche un invito a parlare, chiedere aiuto, denunciare. Solo rompendo il silenzio possiamo proteggere davvero i nostri giovani e costruire una comunità più consapevole. Il 31 ottobre 2024 è stato ratificato il decreto 164 contro il bulismo e quest'anno, il 22 settembre da parte della Segreteria di Stato per l'Istruzione e Cultura, elaborato un protocollo per tutte le scuole di San Marino, su cosa si debba fare in caso di bullismo. Penso che San Marino sia uno dei primi in Europa a farlo e sono molto orgogliosa perché il Soroptimist International Europa, al quale noi apparteniamo, ci ha dichiarato modello da seguire per questa iniziativa.”

Nel video l'intervista a Chiara Colombo, direttrice artistica Compagnia del Novecento, Isabella Gumpert Presidente Soroptimist RSM.

