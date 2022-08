SPETTACOLI ROMAGNA Teatro ragazzi: bambini "buonini e cattivini" KosmoComico Teatro presenta al San Domenico di Forlì lo spettacolo per famiglie CATTIVINI di e con Valentino Dragano

Monellerie organizzate in punta di bugia per sovvertire tutte le regole conosciute possibili tra buoni e cattivi le naturali inclinazioni per sbagliare e al contempo imparare. Lo sguardo dei piccini su di noi. Un palco da concertino in miniatura compresi strumenti e oggetti, piccolini, piccolini aperto ai grandi, genitori e vicini... cantare e ballare per strafare, con l'amore. KosmoComico pedagogico. Valentino Dragano si avvale della scuola danese di Paolo Nani e della genialità artistica del teatro ragazzi italiano nel mondo.

