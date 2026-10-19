SPETTACOLI Teatro: si apre la stagione del Piccolo Teatro Arnaldo Martelli Sempre ieri in scena al Teatro Titano "La Locandiera" di Goldoni portata da una compagnia teatrale di una città vicina a Rives, accompagnata a San Marino dall'Amicale Sammarinese des Alpes

Si è aperta al Centro Sociale di Fiorentino la stagione teatrale 2026/2027 del Piccolo Teatro Arnaldo Martelli con lo spettacolo “La vita è un luna park 4”. L'appuntamento, patrocinato dalla Segreteria di Stato per la Cultura e realizzato in collaborazione con la Giunta di Castello di Fiorentino e gli Istituti Culturali, ricalca il format delle precedenti edizioni. Lo spettatore diventa protagonista con uno spettacolo che si sviluppa non solo davanti ai suoi occhi, ma ovunque.

Al Teatro Titano invece è andata in scelta “La Locandiera” di Goldoni. Lo spettacolo è stato messo in scena da una compagnia teatrale di una città vicina a Rives, accompagnata a San Marino dall'Amicale Sammarinese des Alpes. La Locandiera è una famosa commedia in tre atti scritta da Carlo Goldoni a metà '700. La storia si incentra sulle vicende di Mirandolina, attraente e astuta giovane donna che possiede a Firenze una locanda, amministrata con l'aiuto del cameriere Fabrizio.

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