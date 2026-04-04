Teatro, 'Sicuramente Amici' compie 40 anni e torna in scena

Compie 40 anni ‘Sicuramente Amici’, il musical di Carlo Tedeschi dedicato al tema dell’amicizia nella storia, primo grande successo della compagnia teatrale RDL - Ragazzi del Lago. E per festeggiare, l’opera torna in scena, a 10 anni dalla sua ultima rappresentazione. Anteprima l’8 aprile al Teatro Cantiere Carrara di Firenze, poi ogni domenica al Leo Amici del Lago di Monte Colombo, in provincia di Rimini.

Con una rivisitazione della colonna sonora e tanti nuovi effetti speciali, gli spettatori potranno ripercorrere le storie delle amicizie tra alcuni dei più grandi personaggi dell’umanità, in uno spettacolo che tratta tematiche sociali come il rispetto dell’altro, la forza degli ideali, la lotta al bullismo e alla discriminazione.

“In scena troverete un'attrice che recita truculentemente, in quanto è l'umanità. Rappresenta tutta l'umanità e le contraddizioni dell'umanità e le aspirazioni e tutto quello che è accaduto anche dentro di noi, nelle nostre vite", spiega il regista Carlo Tedeschi. “Il momento più toccante dello spettacolo è quando l'umanità si rende conto di dove è arrivata e capisce che ormai il suo tempo è finito; è il momento di lasciare le redini ad una nuova umanità più consapevole, più cosciente, che porterà il fiore dell'amicizia nel mondo”, racconta l'interprete del personaggio della 'grande umanità', Annamaria Bianchini.

Nel servizio le interviste a Carlo Tedeschi e Annamaria Bianchini













