Teatro su ruote: la Belle Époque in bicicletta

CYCLO-FÀ un po' bicicletta e anche in parte sofà il marchingegno del pre-cinema in una pièce cucita e tagliata in figure e provini poetici e cinematici da Cristina Bisi e Diego Brocani. Ed è subito amore! Tra Madame Silhouette e Monsieur Penobre. Lui un elegante brontolone che suonando e facendo giochi di prestigio cerca di conquistare la sartina sciccosa pronta al viaggio amoroso alla francese... Lo stupore per le cose semplici realizzate nel teatro su ruote si avvale delle tecniche d'illusionismo dei primi del Novecento tra Circo e Luna Park c'è il cinematografo delle origini tanto amati da Fellini.