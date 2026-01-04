Teatro Titano: il 2026 parte con l'energia della San Marino Concert Band

Il 2026 parte con l'energia e la bellezza: è la musica a dare la carica per il nuovo anno, con la San Marino Concert Band. Uno show in piena sintonia con il Natale delle Meraviglie e il suo slogan “Una storia senza tempo”. Sempreverdi erano anche le canzoni proposte dalla formazione diretta dal maestro Dino Gnassi. Sul palco i grandi classici riproposti dalla band che, da sempre, ci abitua a degli spettacoli pieni di vita. Un pubblico ampio e trasversale quello della San Marino Concert Band, in grado di far rivivere e attualizzare le grandi hit del passato e non solo.

Nel frattempo si avvicina il gran finale del Natale delle Meraviglie con l'Epifania e l'arrivo della Befana. Anche in queste giornate ampio programma di attività in centro storico, tra mercatini, spettacoli, attrazioni per grandi e piccoli e l'immancabile magia delle luminarie.







