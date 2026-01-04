MUSICA Teatro Titano: il 2026 parte con l'energia della San Marino Concert Band In centro storico ricco programma di attività con il Natale delle Meraviglie, verso il clou con l'Epifania

Il 2026 parte con l'energia e la bellezza: è la musica a dare la carica per il nuovo anno, con la San Marino Concert Band. Uno show in piena sintonia con il Natale delle Meraviglie e il suo slogan “Una storia senza tempo”. Sempreverdi erano anche le canzoni proposte dalla formazione diretta dal maestro Dino Gnassi. Sul palco i grandi classici riproposti dalla band che, da sempre, ci abitua a degli spettacoli pieni di vita. Un pubblico ampio e trasversale quello della San Marino Concert Band, in grado di far rivivere e attualizzare le grandi hit del passato e non solo.

Nel frattempo si avvicina il gran finale del Natale delle Meraviglie con l'Epifania e l'arrivo della Befana. Anche in queste giornate ampio programma di attività in centro storico, tra mercatini, spettacoli, attrazioni per grandi e piccoli e l'immancabile magia delle luminarie.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: