Teatro Titano tutto esaurito per “Lisistrata, ovvero lo stratagemma delle donne”

Ispirata alla celebre commedia greca di Aristofane, questa versione riadattata in chiave moderna di Lisistrata mette al centro uno stratagemma sorprendente: lo sciopero dell’amore per fermare la guerra. Una scelta audace e provocatoria, che oggi risuona più attuale che mai.

In un momento storico segnato da conflitti e divisioni, Lisistrata ci ricorda che la guerra colpisce tutti — uomini e donne — ma sono spesso le donne, come madri, mogli, figlie e sorelle, a portarne i segni più profondi e invisibili. La protagonista è una donna coraggiosa, disposta a rinunciare al proprio piacere per una causa più grande: convincere gli uomini a deporre le armi e scegliere la pace. Una commedia, certo, ma anche un invito alla riflessione. Con il suo equilibrio tra comicità e profondità, Aristofane affida alle donne il compito di dire verità scomode, svelare abusi, denunciare ingiustizie.

Le armi delle donne non uccidono, ma fanno pensare. La forza di Lisistrata sta nella combinazione di pazienza e strategia, qualità che le donne conoscono bene. Solo così, filo dopo filo, si potrà sciogliere il groviglio della guerra e tessere la trama di una pace duratura.