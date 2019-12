Teatro: torna il laboratorio per diventare autori, presentata la nuova edizione di "Luoghi: testimonianze vive"

Presentata la nuova edizione del laboratorio teatrale "Luoghi: testimonianze vive": una serie di lezioni aperte a tutti per diventare autori. Si tratta di un'iniziativa degli Istituti culturali e dell'Università di San Marino. Il concetto alla base è quello delle testimonianze legate al territorio: luoghi e storie che serviranno per sviluppare un evento teatrale insieme a Silvio Castiglioni, attore e docente di teatro alla Cattolica di Brescia e all'Accademia dei Filodrammatici a Milano. Un'opportunità, quindi, di arricchimento culturale e di formazione personale, come hanno sottolineato gli organizzatori. Quest'anno la messa in scena si avvarrà del supporto della poetessa Franca Mancinelli e della danzatrice Veronika Aguglia. Il laboratorio sarà diviso in 90 ore di lezione nei fine settimana, da gennaio ad aprile.



