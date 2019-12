TeatroFamiglie: Folletti e bambini della domenica

Dai 3 anni in su anche qualcosina in giù oltre gli 8 e più, tutti i bambini possono andare al CineTeatro borghigiano, pomeridiano invece di stare davanti allo smart o alla tv, al tablet o sul divanooooo! Lo slogan ha funzionato, a fine novembre in Città c'era il pienone con le bolle “Des saponettes”, fantasisti della clownerie al Titano, le storie del teatro ragazzi nella nuova rassegna sammarinese per FAMIGLIE continuano... (a marzo 2020 l'ECOCIRCUS di Luca Regina e ad aprile il Teatro dell'Argine). Arriva l'attesissimo “FOLLETTO MANGIASOGNI” contro la paura di dormire soli al buio (con non pochi problemini per il lettone di mamma e papà) ci aiuta la Compagnia I FRATELLI DI TAGLIA arruolando uno strano ometto bianco dalla bocca grande e gli occhi stellati che vive nel bosco luminoso divorando con forchetta e coltello tutti i brutti sogni dei più piccini, liberandoli, così, dai pensieri cattivi già nei loro lettini...

