TeatroManzia in SpettacoloMachia

MADAME BANSHEE (Andrea Lupo) pratica la TEATROMANZIA in mezzo alla gente (con Alessia Raimondi) tra il pubblico: fai la tua domanda e la tua carta ti dirà cosa ti farà... la/il 'chirospettacolante' itinerante. L'arcano vero dell'arte divinatoria (purtroppo) sei tu. I tarocchi teatrali rimandano a spettacoli, danze e canzoni, immortali: comiche e grottesche, d'amore o di morte, ogni volta diverse e artatamente distorte, e a chiedere e rispondere sei ancora tu. I quesiti della vita si svelano tutt'intorno tra il pubblico cioè nel mondo. Il TEATRO è la soluzione ai dubbi del passato.







