EVENTI EMILIA

TeatroManzia in SpettacoloMachia

Cabaret degli Arcani di Andrea Lupo e musiche di Guido Sodo prodotto dal Teatro delle Temperie al “Lido spettacolare” di Casalecchio di Reno nel bolognese

MADAME BANSHEE (Andrea Lupo) pratica la TEATROMANZIA in mezzo alla gente (con Alessia Raimondi) tra il pubblico: fai la tua domanda e la tua carta ti dirà cosa ti farà... la/il 'chirospettacolante' itinerante. L'arcano vero dell'arte divinatoria (purtroppo) sei tu. I tarocchi teatrali rimandano a spettacoli, danze e canzoni, immortali: comiche e grottesche, d'amore o di morte, ogni volta diverse e artatamente distorte, e a chiedere e rispondere sei ancora tu. I quesiti della vita si svelano tutt'intorno tra il pubblico cioè nel mondo. Il TEATRO è la soluzione ai dubbi del passato.

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